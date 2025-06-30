Компания BVS Construction Limited (Гонгконг) направила торжественное поздравление по случаю дня рождения Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В официальном обращении руководство строительной компании подчеркнуло особую значимость 2025 года, объявленного Годом нейтралитета, что символизирует неизменную приверженность Туркменистана принципам мира, стабильности и конструктивного международного сотрудничества.

Представители гонгконгской компании особо отметили выдающиеся достижения в области градостроительства, выразив восхищение реализацией передовых идей в городе Аркадаг. По словам руководства компании, этот проект представляет собой подлинный образец «умного города», где высочайшее градостроительное искусство гармонично сочетается с инновационными технологиями устойчивого развития.

«Этот уникальный проект не только задает новые мировые стандарты, но и служит мощным импульсом для внедрения новейших технологических достижений в масштабах всей страны», — отмечается в поздравительном послании.

Компания также высоко оценила усилия по укреплению глобальных связей и встречи с мировыми лидерами, которые вносят неоценимый вклад в укрепление позиций Туркменистана на международной арене.

Особое внимание в поздравлении уделено глубокой преданности духовным ценностям туркменского народа, запечатленным в бессмертной поэзии Махтумкули Фраги. Как подчеркивают в BVS Construction, мудрость, гуманизм и патриотизм, воспетые великим мыслителем, служат нравственным ориентиром государственной деятельности.

В заключение поздравления руководство компании пожелало Национальному Лидеру туркменского народа крепчайшего здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни и новых выдающихся свершений на благо Туркменистана, выразив уверенность в светлом будущем страны и продолжении успешного развития под мудрым руководством.