Туркмены Астрахани и Ставрополья поздравили Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана отмечает день рождения. На имя Национального лидера поступают поздравительные письма из зарубежных стран.

В частности, свои искренние поздравления направили туркмены Ставропольского края и Астраханской области. Ниже приводим тексты данных писем, опубликованных ТДХ:

«Ваше Превосходительство, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!

От имени туркменской диаспоры, проживающей в Российской Федерации, на территории Ставропольского края, выражаю Вам своё глубокое уважение и сердечно поздравляю с днём рождения.

Туркменистан сегодня является активным участником международных отношений и уверенно смотрит в будущее. Ваша огромная заслуга в этом вызывает в каждом из нас чувства благодарности и гордости.

За последние годы под Вашим руководством продолжают осуществляться масштабные реформы и преобразования, направленные на рост благосостояния населения, обеспечение социально-экономического развития, всё более повышается авторитет страны на международной арене.

Ваша непоколебимая позиция в отстаивании интересов Туркменистана на международной арене, личный вклад в развитие отношений на благо дружественных народов, во имя обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе, принятие судьбоносных для страны решений во внутренней и внешней политике, сотрудничество в различных областях, а также постоянное внимание к нуждам многонациональной туркменской диаспоры во всём мире снискали Вам заслуженный авторитет и уважение как к влиятельному государственному деятелю.

В этот радостный и незабываемый день Вашей жизни хочу ещё раз искренне поздравить Вас и от всего сердца пожелать крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, новых больших успехов в ответственной деятельности, а братскому дружественному народу Туркменистана – мира, прогресса и процветания.

С искренним и глубоким уважением

Рахман Хачиров,

председатель Региональной общественной организации «Национальная организация туркмен Ставропольского края».

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«Ваше Превосходительство!

Разрешите от имени астраханских турк­мен поздравить Вас с днём рождения!

От всей души желаем Вам долгих лет жизни и плодо­творной деятельности во имя дальнейшего процветания исторической Родины наших предков – Туркменистана.

Туркмены, проживающие в Астраханской области, с большим уважением и огромной благодарностью относятся к Вам как Лидеру туркмен всего мира. Ваша отеческая забота обо всех соотечественниках, в том числе живущих далеко от своей исторической Родины, вдохновляет и укрепляет наше единство.

Многоуважаемый Национальный ­Лидер туркменского народа!

Мы, астраханские туркмены, особенно тепло вспоминаем Ваш подарок – великолепную школу имени Махтумкули Фраги в селе Фунтово Астраханской области. Благодаря Вашему бесценному подарку наши дети имеют возможность получать качественное образование, свободно изу­чать историю и культуру своего народа, сохранять родной язык. Родители спокойны за будущее детей, ведь современная инфраструктура школы позволяет всесторонне развивать таланты ребят и создавать комфортную среду для творчества и спорта.

Пусть Всевышний воздаст Вам за Вашу доброту и заботу, а мы возносим молитвы за Вас!

Ваша миролюбивая политика, доб­рососедские отношения с Россией, а также личная дружба с Президентом Российской Федерации открывают перед нами уникальные возможности для сохранения национальной идентичности и культурного наследия нашего народа. Создание условий для изучения родного языка, сохранения культурных традиций, получения достоверной информации о событиях и успехах Туркменистана позволяют нам гордиться своей исторической Родиной.

Мы гордимся тем, что Туркменистан не остаётся равнодушным к проблемам других государств. Сохраняя нейтралитет, он оказывает гуманитарную помощь в связи с различными катастрофами и стихийными бедствиями братским странам.

Глубокоуважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!

Вы – великий государственный деятель с огромным сердцем. Пусть во сто крат вернутся Вам благие и добрые дела!

Желаем процветания нашей исторической Родине – Туркменистану, а Вам – плодотворной деятельности на посту Председателя Халк Маслахаты Туркменистана!

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями

Фаузия Кадырова,

председатель Совета Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию туркменской культуры «Туркменистан».