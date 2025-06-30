Туркмены Астрахани и Ставрополья поздравили Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения
Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана отмечает день рождения. На имя Национального лидера поступают поздравительные письма из зарубежных стран.
В частности, свои искренние поздравления направили туркмены Ставропольского края и Астраханской области. Ниже приводим тексты данных писем, опубликованных ТДХ:
«Ваше Превосходительство, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!
От имени туркменской диаспоры, проживающей в Российской Федерации, на территории Ставропольского края, выражаю Вам своё глубокое уважение и сердечно поздравляю с днём рождения.
Туркменистан сегодня является активным участником международных отношений и уверенно смотрит в будущее. Ваша огромная заслуга в этом вызывает в каждом из нас чувства благодарности и гордости.
За последние годы под Вашим руководством продолжают осуществляться масштабные реформы и преобразования, направленные на рост благосостояния населения, обеспечение социально-экономического развития, всё более повышается авторитет страны на международной арене.
Ваша непоколебимая позиция в отстаивании интересов Туркменистана на международной арене, личный вклад в развитие отношений на благо дружественных народов, во имя обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе, принятие судьбоносных для страны решений во внутренней и внешней политике, сотрудничество в различных областях, а также постоянное внимание к нуждам многонациональной туркменской диаспоры во всём мире снискали Вам заслуженный авторитет и уважение как к влиятельному государственному деятелю.
В этот радостный и незабываемый день Вашей жизни хочу ещё раз искренне поздравить Вас и от всего сердца пожелать крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, новых больших успехов в ответственной деятельности, а братскому дружественному народу Туркменистана – мира, прогресса и процветания.
С искренним и глубоким уважением
Рахман Хачиров,
председатель Региональной общественной организации «Национальная организация туркмен Ставропольского края».
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«Ваше Превосходительство!
Разрешите от имени астраханских туркмен поздравить Вас с днём рождения!
От всей души желаем Вам долгих лет жизни и плодотворной деятельности во имя дальнейшего процветания исторической Родины наших предков – Туркменистана.
Туркмены, проживающие в Астраханской области, с большим уважением и огромной благодарностью относятся к Вам как Лидеру туркмен всего мира. Ваша отеческая забота обо всех соотечественниках, в том числе живущих далеко от своей исторической Родины, вдохновляет и укрепляет наше единство.
Многоуважаемый Национальный Лидер туркменского народа!
Мы, астраханские туркмены, особенно тепло вспоминаем Ваш подарок – великолепную школу имени Махтумкули Фраги в селе Фунтово Астраханской области. Благодаря Вашему бесценному подарку наши дети имеют возможность получать качественное образование, свободно изучать историю и культуру своего народа, сохранять родной язык. Родители спокойны за будущее детей, ведь современная инфраструктура школы позволяет всесторонне развивать таланты ребят и создавать комфортную среду для творчества и спорта.
Пусть Всевышний воздаст Вам за Вашу доброту и заботу, а мы возносим молитвы за Вас!
Ваша миролюбивая политика, добрососедские отношения с Россией, а также личная дружба с Президентом Российской Федерации открывают перед нами уникальные возможности для сохранения национальной идентичности и культурного наследия нашего народа. Создание условий для изучения родного языка, сохранения культурных традиций, получения достоверной информации о событиях и успехах Туркменистана позволяют нам гордиться своей исторической Родиной.
Мы гордимся тем, что Туркменистан не остаётся равнодушным к проблемам других государств. Сохраняя нейтралитет, он оказывает гуманитарную помощь в связи с различными катастрофами и стихийными бедствиями братским странам.
Глубокоуважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!
Вы – великий государственный деятель с огромным сердцем. Пусть во сто крат вернутся Вам благие и добрые дела!
Желаем процветания нашей исторической Родине – Туркменистану, а Вам – плодотворной деятельности на посту Председателя Халк Маслахаты Туркменистана!
С искренним уважением и наилучшими пожеланиями
Фаузия Кадырова,
председатель Совета Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию туркменской культуры «Туркменистан».