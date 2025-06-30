Президент Туркменистана поздравил жителей Аркадага со второй годовщиной открытия города

Президент Туркменистана поздравил жителей Аркадага со второй годовщиной открытия города

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил жителей города Аркадаг со второй годовщиной открытия первого в истории страны «умного города», сообщает TDH.

«От всего сердца поздравляю вас со второй годовщиной города Аркадаг, единственного «умного» города в истории нашей страны», – говорится в послании.

Глава государства отметил, что Аркадаг, построенный в предгорьях Копетдага, стал символом успешного развития и экономической мощи Туркменистана. По словам Сердара Бердымухамедова, город воплощает лучшие образцы мировой и национальной архитектуры и отвечает международным стандартам.

За два года существования Аркадаг получил престижные международные сертификаты и награды, подтверждающие высокие показатели в области градостроительства, инновационных технологий и экологии, подчеркнул Президент.

В настоящее время в городе функционируют социальные объекты, жилые дома повышенной комфортности, филиалы министерств и ведомств. Тысячи граждан Туркменистана обеспечены в Аркадаге новыми рабочими местами и жильем. Широко внедряются цифровые технологии в управление жилым фондом.

Президент отметил большой интерес международного сообщества к городу и его современному облику. В Аркадаге регулярно проводятся международные форумы, конференции, фестивали и культурные мероприятия.

«Мы продолжим на благо нашего народа строительство второй очереди этого города, прославляющего нашу Родину своей красотой и современностью», – заявил Сердар Бердымухамедов.