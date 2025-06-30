Президент Туркменистана поздравил жителей Аркадага со второй годовщиной открытия города

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил жителей города Аркадаг со второй годовщиной открытия первого в истории страны «умного города», сообщает TDH.

«От всего сердца поздравляю вас со второй годовщиной города Аркадаг, единственного «умного» города в истории нашей страны», – говорится в послании.

Глава государства отметил, что Аркадаг, построенный в предгорьях Копетдага, стал символом успешного развития и экономической мощи Туркменистана. По словам Сердара Бердымухамедова, город воплощает лучшие образцы мировой и национальной архитектуры и отвечает международным стандартам.

За два года существования Аркадаг получил престижные международные сертификаты и награды, подтверждающие высокие показатели в области градостроительства, инновационных технологий и экологии, подчеркнул Президент.

В настоящее время в городе функционируют социальные объекты, жилые дома повышенной комфортности, филиалы министерств и ведомств. Тысячи граждан Туркменистана обеспечены в Аркадаге новыми рабочими местами и жильем. Широко внедряются цифровые технологии в управление жилым фондом.

Президент отметил большой интерес международного сообщества к городу и его современному облику. В Аркадаге регулярно проводятся международные форумы, конференции, фестивали и культурные мероприятия.

«Мы продолжим на благо нашего народа строительство второй очереди этого города, прославляющего нашу Родину своей красотой и современностью», – заявил Сердар Бердымухамедов.