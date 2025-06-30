Меджлис Туркменистана принял новую редакцию Гражданского кодекса и закон о Едином реестре избирателей

На девятом заседании Меджлиса Туркменистана седьмого созыва принят ряд законопроектов, включая новую редакцию Гражданского кодекса страны и закон о создании Единого государственного реестра избирателей. Законы разработаны в рамках комплексной программы модернизации правовой базы Туркменистана, сообщает TDH.

Главным документом заседания стал законопроект «Об утверждении и введении в действие Гражданского кодекса Туркменистана» в новой редакции. Как отметили в парламенте, за четверть века с момента принятия прежней версии кодекса страна прошла несколько этапов развития, что потребовало совершенствования правовой базы.

Проект нового кодекса разработан специалистами туркменских министерств и ведомств совместно с немецкими экспертами. В документ включена отдельная глава, регулирующая благотворительную деятельность, а также раздел о международном частном праве для отношений с участием иностранных граждан и юридических лиц.

Структура кодекса приведена в соответствие с действующим законом «О правовых актах», а его положения модернизированы согласно Конституции Туркменистана и международным правовым нормам.

Депутаты также приняли закон «О Едином государственном реестре избирателей», подготовленный Меджлисом совместно с Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов. Документ предусматривает создание централизованной цифровой системы для учета граждан, имеющих право голоса.

Новый закон направлен на повышение эффективности избирательных процессов в рамках реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019-2025 годах» и соответствующей государственной программы на 2021-2025 годы.

На заседании также рассмотрены и приняты поправки в законы «Об органах внутренних дел Туркменистана» и «О таможенной службе», а также дополнения в Таможенный кодекс страны.

Все вынесенные на рассмотрение законопроекты были единодушно одобрены депутатами. В заседании приняли участие представители профильных министерств, ведомств и СМИ.