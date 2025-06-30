Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников со второй годовщиной открытия города Аркадаг – первого в регионе «смарт-сити», – сообщает TDH.

В поздравительном послании Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что город Аркадаг олицетворяет экономическое процветание страны и счастливую жизнь туркменского народа. По его словам, новый город является «совершенным произведением искусства, сотворенным беломраморными зданиями на священной туркменской земле».

За два года в Аркадаге были сформированы сферы обслуживания населения, занятости и досуга. В жилых домах внедрены цифровые системы, созданы социальные удобства для жителей. В городе построены современные детские сады, школы, медицинские учреждения, спортивные и культурные объекты.

Национальный Лидер подчеркнул, что большая работа проделана для обеспечения экологической чистоты города, о чем свидетельствуют сертификаты авторитетных международных организаций, присужденные Аркадагу.

В настоящее время реализуется Концепция развития города Аркадаг на 2024-2052 годы. Продолжается строительство второй очереди «умного города» с возведением новых жилых домов, промышленных производств и объектов социальной инфраструктуры. Сдача объектов запланирована на 2027 год.

Строительство города создало тысячи новых рабочих мест и обеспечило комфортабельным жильем тысячи граждан Туркменистана, что демонстрирует успешность государственной политики поддержки населения.