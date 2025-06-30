Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников со второй годовщиной открытия города Аркадаг

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников со второй годовщиной открытия города Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников со второй годовщиной открытия города Аркадаг – первого в регионе «смарт-сити», – сообщает TDH.

В поздравительном послании Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что город Аркадаг олицетворяет экономическое процветание страны и счастливую жизнь туркменского народа. По его словам, новый город является «совершенным произведением искусства, сотворенным беломраморными зданиями на священной туркменской земле».

За два года в Аркадаге были сформированы сферы обслуживания населения, занятости и досуга. В жилых домах внедрены цифровые системы, созданы социальные удобства для жителей. В городе построены современные детские сады, школы, медицинские учреждения, спортивные и культурные объекты.

Национальный Лидер подчеркнул, что большая работа проделана для обеспечения экологической чистоты города, о чем свидетельствуют сертификаты авторитетных международных организаций, присужденные Аркадагу.

В настоящее время реализуется Концепция развития города Аркадаг на 2024-2052 годы. Продолжается строительство второй очереди «умного города» с возведением новых жилых домов, промышленных производств и объектов социальной инфраструктуры. Сдача объектов запланирована на 2027 год.

Строительство города создало тысячи новых рабочих мест и обеспечило комфортабельным жильем тысячи граждан Туркменистана, что демонстрирует успешность государственной политики поддержки населения.