Гурбангулы Бердымухамедову присвоен почетный 9-й дан в тхэквондо

Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову присвоена высшая степень мастерства по тхэквондо – 9-й дан, сообщает TDH.

Решение о присвоении почетного звания принято Корейской федерацией тхэквондо в знак признания заслуг Гурбангулы Бердымухамедова в популяризации этого вида спорта и развитии тхэквондо в Туркменистане.

Церемония вручения сертификата и специальной формы состоялась во время встречи с председателем правления компании Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd Джонг Вон-джу и руководителем Федерации тхэквондо Куккивон Республики Корея Чон Капкилом.

«Расцениваю присвоение девятого дана по тхэквондо как честь, оказанную туркменским тхэквондистам», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов, поблагодарив за высокую оценку.

Национальный Лидер подчеркнул, что в Туркменистане будут создаваться все условия для дальнейшего развития тхэквондо наряду с другими видами спорта. По его словам, этот вид спорта широко распространен среди молодежи в стране, а туркменские спортсмены успешно участвуют в международных соревнованиях.

Гурбангулы Бердымухамедов также отметил целесообразность проведения встречи руководителя Федерации тхэквондо Куккивон Республики Корея с туркменскими спортсменами, что позволит им получить ценные рекомендации.