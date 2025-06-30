В Туркменистане празднуют вторую годовщину со дня открытия города Аркадаг
Сегодня в Туркменистане широко отмечается вторая годовщина со дня введения в строй «умного» города Аркадаг, построенного по самым современным технологиям.
В связи с этим, сейчас в Аркадаге проводятся различные мероприятия.
С открытием города Аркадаг 29 июня 2023 года тысячи граждан страны были обеспечены новыми рабочими местами и комфортным жильем. На первом этапе строительства города было построено 336 объектов культурного, социального и иного назначения. В комфортабельных зданиях города внедрены цифровые технологии.
В городе созданы все необходимые условия для реализации потенциала молодежи.
Напомним, что 16 июня 2023 года состоялась церемония закладки первого камня второй очереди строительства нового города с участием Президента Сердара Бердымухамедова.
В настоящее время работы по строительству города идут быстрыми темпами. На данном этапе будут построены и сданы в эксплуатацию в 2027 году жилые дома со всеми удобствами, промышленные и производственные объекты, а также здания культурно-бытового назначения.
Город Аркадаг имеет особый правовой статус «города государственного значения».