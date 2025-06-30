В Туркменистане празднуют вторую годовщину со дня открытия города Аркадаг

Сегодня в Туркменистане широко отмечается вторая годовщина со дня введения в строй «умного» города Аркадаг, построенного по самым современным технологиям.

В связи с этим, сейчас в Аркадаге проводятся различные мероприятия.

С открытием города Аркадаг 29 июня 2023 года тысячи граждан страны были обеспечены новыми рабочими местами и комфортным жильем. На первом этапе строительства города было построено 336 объектов культурного, социального и иного назначения. В комфортабельных зданиях города внедрены цифровые технологии.

В городе созданы все необходимые условия для реализации потенциала молодежи.

Напомним, что 16 июня 2023 года состоялась церемония закладки первого камня второй очереди строительства нового города с участием Президента Сердара Бердымухамедова.

В настоящее время работы по строительству города идут быстрыми темпами. На данном этапе будут построены и сданы в эксплуатацию в 2027 году жилые дома со всеми удобствами, промышленные и производственные объекты, а также здания культурно-бытового назначения.

Город Аркадаг имеет особый правовой статус «города государственного значения».