В Туркменистане издан сборник научных статей, посвященный «умному» городу Аркадагу

В рамках торжественного празднования второй годовщины основания города Аркадаг в Туркменском государственном архитектурно-строительном институте издан сборник научных статей, посвященный «умному» городу, который служит наглядным примером развитого экономического потенциала Туркменистана.

Среди авторов статей сборника — специалисты в области архитектуры, строительства, химии и экономики, работники научных, проектных и производственных организаций, а также преподаватели, аспиранты и студенты вузов, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Сборник будет интересен всем, кто интересуется современными достижениями Туркменистана.

Архитектурный облик Аркадага, признанного одним из современных городов мирового уровня, отличается красотой, созвучной национальному духу народа. Он сочетает в себе классические традиции национального зодчества с современными принципами градостроительства и дизайна.

Важно также отметить, что в городе создана масштабная инфраструктура, полностью соответствующая международным экологическим стандартам.