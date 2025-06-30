В МИД Туркменистана обсудили укрепление миграционного управления с партнерами ООН

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошел круглый стол по вопросам миграционного управления, организованный совместно с Региональным представительством Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии и Офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане. Об этом сообщил МИД страны.

В работе мероприятия приняли участие представители профильных министерств и ведомств республики, руководители и специалисты структур ООН.

Участники отметили, что в условиях сложной политической ситуации в соседних регионах туркменские ведомства провели комплекс мер по обеспечению безопасности. В частности, было организовано обслуживание иностранных воздушных судов в Международном аэропорту Ашхабада, введен круглосуточный режим работы пропускных пунктов на туркмено-иранской границе.

На встрече подчеркивалась необходимость внедрения передовых международных подходов в области миграционного управления, обмена практическими инструментами и наращивания потенциала антикризисного реагирования. Стороны высоко оценили текущий уровень сотрудничества между Туркменистаном, МОМ и другими международными партнерами.

Особое внимание было уделено выработке практических механизмов оперативного реагирования в чрезвычайных миграционных ситуациях с привлечением международных экспертов и гуманитарных организаций. Участники также рассмотрели вопросы координации действий национальных структур и международных партнеров в кризисных условиях.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и обмену опытом для повышения готовности к возможным вызовам в миграционной сфере.