В Ашхабаде временно перекрыт участок улицы Гёроглы в связи с дорожными работами

В Ашхабаде частично перекрыта для движения улица Гёроглы в связи с проведением работ по улучшению качества дорожного покрытия.

Временное ограничение движения действует на участке от перекрестка улиц Гёроглы и Бекреве до поворота на улицу Таслама.

Для удобства автомобилистов организован альтернативный маршрут. Водители могут объехать закрытый участок по параллельной улице Махтумкули (проспект Свободы), а затем вернуться на улицу Гёроглы для продолжения движения в нужном направлении.

По информации городских служб, дорожные работы направлены на повышение качества дорожного покрытия и улучшение условий движения как для автомобилистов, так и для пешеходов. Конкретные сроки завершения работ и возобновления полноценного движения по улице Гёроглы пока не объявлены.