Сборная Туркменистана по футболу сыграет на CAFA Nations Cup-2025

Национальная сборная Туркменистана по футболу примет участие в розыгрыше CAFA Nations Cup-2025, который пройдет с 29 августа по 8 сентября в Душанбе и Ташкенте. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA).

В турнире выступят восемь команд: шесть сборных стран-членов CAFA – Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также две приглашенные команды – Малайзия и Оман.

Участники будут разделены на две группы по четыре команды. Матчи группы А состоятся в Ташкенте, группы В – в Душанбе. По итогам группового этапа победители групп встретятся в финальном поединке, а команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали.

Жеребьевка группового раунда назначена на 3 июля. Сборные Узбекистана и Таджикистана, выступающие в качестве принимающих сторон, будут посеяны в группах А и В соответственно.