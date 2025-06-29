Сборная Туркменистана завоевала пять медалей на чемпионате Азии по борьбе во Вьетнаме

Сборная Туркменистана завоевала пять медалей на чемпионате Азии по борьбе во Вьетнаме

Сборная Туркменистана по борьбе завершила выступление на чемпионате Азии среди молодежи (до 23 лет) и юношей (до 17 лет) с пятью медалями. Соревнования проходили в городе Вунгтау (Вьетнам).

В категории до 23 лет борцы вольного стиля принесли команде одну серебряную и две бронзовые медали. Серебряную награду завоевал Алп Арслан Бегенджов в весовой категории до 79 кг. Бронзовые медали добавили в копилку сборной Ватан Аннаоразов (до 74 кг) и Солтан Санджар Бегенджов (до 86 кг).

В греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет бронзовую медаль в весовой категории до 72 кг завоевал Дидар Оразбердыев.

Пятую медаль в копилку национальной команды добавил Аслан Агададаев, который стал бронзовым призером в соревнованиях по греко-римской борьбе среди спортсменов до 17 лет.