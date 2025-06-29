Сборная Туркменистана завоевала пять медалей на чемпионате Азии по борьбе во Вьетнаме

Сборная Туркменистана по борьбе завершила выступление на чемпионате Азии среди молодежи (до 23 лет) и юношей (до 17 лет) с пятью медалями. Соревнования проходили в городе Вунгтау (Вьетнам).

В категории до 23 лет борцы вольного стиля принесли команде одну серебряную и две бронзовые медали. Серебряную награду завоевал Алп Арслан Бегенджов в весовой категории до 79 кг. Бронзовые медали добавили в копилку сборной Ватан Аннаоразов (до 74 кг) и Солтан Санджар Бегенджов (до 86 кг).

В греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет бронзовую медаль в весовой категории до 72 кг завоевал Дидар Оразбердыев.

Пятую медаль в копилку национальной команды добавил Аслан Агададаев, который стал бронзовым призером в соревнованиях по греко-римской борьбе среди спортсменов до 17 лет.