Профессор Кентского университета провела семинар для педагогов 3 вузов Туркменистана

Двухдневный семинар для преподавателей трёх вузов Туркменистана провела профессор Кентского государственного университета Марта Меррилл.

Семинар прошел в Международном университете гуманитарных наук и развития, в нем приняли также участие преподаватели Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Туркменского государственного архитектурно-строительного института.

Семинар был проведён в рамках официального визита в Туркменистан делегации во главе с вице-президентом Кентского государственного университета Марчелло Фантони.

Основными темами семинара стали «Разработка учебных программ и оценка результатов обучения» и «Оценка институционального потенциала и аккредитации». Были приведены и рассмотрены международные примеры по повышению качества образования, критерии привлечения студентов, интеграции в мировое образовательное пространство и факторы конкурентного преимущества.

По завершении мероприятия участники имели возможность задать вопросы и получить подробные разъяснения по обсуждаемым темам, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.