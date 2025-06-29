Министерство охраны окружающей среды Туркменистана и РЭЦЦА обсудили сотрудничество

Вновь назначенный Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Б.Мамедов в рамках своего визита в Ашхабад встретился с министром охраны окружающей среды Туркменистана Ч.Бабаниязовым. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Стороны обсудили широкий спектр вопросов в области охраны окружающей среды. Акцентировав внимание на необходимости усиления внимания к вопросам рационального использования водных ресурсов в регионе, министр охраны окружающей среды Туркменистана предложил разработать пилотный проект по созданию питомников лиственных деревьев в дополнение к хвойным породам.

Б.Мамедов, в свою очередь, ознакомил представителей министерства с приоритетами и новыми проектами Регионального экологического центра Центральной Азии.

Также в ходе встречи прозвучала информация о проекте ПРООН по окружающей среде, которая может оказать поддержку в совершенствовании нормативно-правовой базы министерства охраны окружающей среды Туркменистана, а именно разработке лесного кадастра и экологического атласа, а также других правовых документов в области охраны окружающей среды. В данном контексте было предложено назначить национальное координационное лицо от министерства охраны окружающей среды Туркменистана для участия в программе.