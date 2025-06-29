Делегаты Туркменистана участвовали в международной IT-конференции в Ханты-Мансийске

Туркменская делегация приняла участие в VII Международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия», которая прошла с 25 по 27 июня в российском городе Ханты-Мансийск в рамках Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и XVI Международного IT-Форума. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В состав делегации из Туркменистана вошли преподаватель кафедры менеджмента и инновационных технологий Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана Эсен Ходжакулиев, а также представители общественных организаций Бегмухаммет Мередов и Кадыр Амандурдыев.

В масштабном форуме приняли участие около 120 экспертов из более 40 стран мира.

Основная часть выступлений экспертов была посвящена анализу влияния информационных технологий на современный мир. В докладах спикеров были рассмотрены актуальные вопросы нормативно-правового регулирования процессов разработки, внедрения информационных технологий и систем ИИ, а также этических аспектов их применения, обеспечения информационной и психологической безопасности в цифровом мире, влияния изменений в сфере информации и коммуникаций на функционирование государств и обществ.

В целом, работа конференции включила в себя два пленарных заседания на темы «Информация и коммуникация: вызовы цифрового мира» и «Языковое и культурное разнообразие в эпоху информационных технологий».

В ходе форума состоялись две стратегические сессии по темам «Этические аспекты использования информационных технологий в контексте деятельности Альянса в сфере искусственного интеллекта» и «Применение ИИ для создания контента: вызовы, потенциал, законодательное регулирование», а также секция под названием «ИИ в науке и образовании».

Далее делегатов форума объединила встреча за круглым столом, посвященная ИТ и системам ИИ в деятельности по развитию многоязычия. Завершилось мероприятие тематической дискуссией на тему «Кибербезопасность и кибергигиена».

Также для участников конференции была подготовлена интересная культурно-ознакомительная программа, в которую вошли яркие музыкальные концерты, занимательная экскурсия в Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» и впечатляющая теплоходная прогулка, отмечает источник.