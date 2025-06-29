В Туркменистане отметили День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули

В Туркменистане широко отметили День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

Утром 27 июня у величественного монумента Махтумкули Фраги собрались депутаты Меджлиса, руководители и представители политических партий и общественных объединений, СМИ, творческая интеллигенция, студенческая молодёжь, сообщает ТДХ.

Участники церемонии возложили цветы к подножию монумента, что стало выражением народной любви, глубокого почитания личности и творческого наследия поэта-гуманиста, восхищения его талантом.

Церемония закрытия Недели культуры–2025 прошла в здании «Türkmeniň ak öýi» долины «Nowruz ýaýlasy» этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, где состоялся концерт мастеров искусств. Собравшиеся с большим вниманием и воодушевлением заслушали поздравительное Обращение Президента Сердара Бердымухамедова к народу независимого нейтрального Туркменистана, деятелям культуры и искусства.

Открыла праздничную программу музыкальная композиция «Medeniýetiň howandary Arkadag» в исполнении народных артистов и объединённого фольклорно-танцевального коллектива страны.

На сцене выступили народные и заслуженные артисты Туркменистана с воодушевлёнными песнями, славящими независимую Отчизну.

Украшением концерта стала полюбившаяся туркменистанцам песня «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» на стихи Гурбангулы Бердымухамедова, прозвучавшая совместно с хором специальной школы искусств Ахалского велаята.

Дружными аплодисментами гости встретили артистов Национального музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули, представивших литературно-музыкальную композицию «Magtymguly Pyragy».

Выступления признанных и молодых исполнителей – победителей творческих конкурсов – создали палитру переливающегося всеми красками действа, где старинная музыка и песни органично сочетались с динамичными эстрадными ритмами наших дней и классическими хореографическими постановками.

Торжество продолжилось фольклорными композициями, созданными по мотивам туркменских народных дестанов «Hatyrjem bolgul», «Uzuklar». Неизгладимое впечатление произвели выступления танцевальных и фольклорных коллективов «Meňli», «Dehistan», «Margiana», «Aşgabat», а также объединённых фольклорных групп Ахалского, Дашогузского и Лебапского велаятов.

Творческим подарком к знаменательному событию стала песня на стихи Махтумкули Фраги «Derde meni». Огромное удовольствие зрителям доставило выступление объединённого фольклорно-танцевального коллектива страны, представившего древний танец куштдепди.

Ярким дополнением к творческим номерам послужили сюжетные видеоролики, отражающие знаковые события культурной жизни Отчизны.

Участники Недели культуры приняли благодарственное Обращение к Президенту Сердару Бердымухамедову, в котором выразили глубокую признательность за неустанную заботу о совершенствовании сферы культуры, а также за создание благоприятных условий для творческой деятельности.