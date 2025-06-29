В Туркменистане идет работа по лицензированию деятельности частных высших учебных заведений

В Туркменистане ведется соответствующая работа по регулированию и лицензированию деятельности негосударственных высших учебных заведений.

В частности, Министерство образования и Министерство финансов и экономики согласно Государственному классификатору видов экономической деятельности считают целесообразным включить в соответствующий перечень такие направления, как «Высшее профессиональное образование» и «Профессиональное образование после высшего учебного заведения».

Об этом доложил вице-премьер Х.Гелдимырадов на заседании Правительства Туркменистана, представив на рассмотрение главе государства соответствующее предложение.

Президент Сердар Бердымухамедов одобрив предложение о лицензировании профессиональных образовательных учреждений негосударственной формы собственности, поручил вице-премьеру провести необходимую работу, сообщает TDH.