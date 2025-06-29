В МИД Туркменистана прошла встреча с представителями японских компаний

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с председателем Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай и исполнительным директором, генеральным менеджером бизнес-подразделения по проектированию заводов компании Kawasaki Heavy Industries Ltd. Кендзи Санада. Об этом сообщили в МИД страны.

Участники встречи дали высокую оценку многолетнему сотрудничеству Туркменистана с японскими компаниями в нефтегазовой и газохимической отраслях, транспортной сфере, сельском хозяйстве, энергетике и экологии.

Стороны подчеркнули важную роль Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству в развитии двусторонних отношений.

В ходе переговоров был рассмотрен ход реализации текущих совместных проектов, а также обсуждены перспективы расширения взаимодействия в новых направлениях.