В городе Аркадаг запущена сеть 5G

В городе Аркадаг агентство «Туркменарагатнашык» ввело в эксплуатацию технологию мобильной связи 5G. Работы по установке системы проводились совместно с китайской компанией Huawei.

Ранее в феврале текущего года в городе была запущена технология 4G+. После этого было принято решение о переходе на более современный стандарт связи.

Технология 5G обеспечивает скорость передачи данных от 500 МБ до 1 ГБ в секунду, что значительно превышает возможности предыдущего поколения 4G (200-250 МБ в секунду). Высокая скорость позволяет одновременно подключать большое количество устройств без снижения качества соединения.

Новая технология открывает возможности для развития различных цифровых сервисов в городе: дистанционного образования, цифрового управления производственными процессами, телемедицины и трансляций в высоком разрешении.

5G-сети также поддерживают работу систем робототехники, позволяя осуществлять дистанционное управление роботизированным оборудованием в различных отраслях промышленности.