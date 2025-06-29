«Аркадаг» завершил первую половину сезона тремя победами с общим счетом 17:3

Футболисты «Аркадага» одержали победу над «Алтын Асыром» со счетом 7:3 в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Туркменистана среди команд Высшей лиги. Встреча прошла в городе Аркадаг.

Дублем в составе хозяев поля отметился Бегенч Акмаммедов (21-я и 35-я минуты), еще по голу на свой счет записали Алтымурат Аннадурдыев (18), Шаназар Тиркишов (37), Шохрат Союнов (46, автогол), Шамаммет Хыдыров (61), Дидар Дурдыев (72, пен.).

За гостей голы забили Сулейман Мухадов (2-я минута), Рахман Муратбердыев (53), Вейисгельды Ораздурдыев (68).

Стоит отметить, что подопечные главного тренера Владимира Байрамова за семь дней провел три перенесенных матча. Помимо победы над «Алтын Асыром», 21 июня «Аркадаг» разгромил столичный «Ашхабад» со счетом 7:0, а 24 июня обыграл «Ахал» с результатом 3:0.

По итогам первой половины сезона чемпионата Туркменистана «Аркадаг» уверенно лидирует в турнирной таблице с 42 очками. На втором месте расположился «Ахал» (28 очков), третью и четвертую позиции делят «Алтын Асыр» и «Шагадам» (по 25 очков). Замыкают турнирную таблицу «Небитчи» (15 очков), «Ашхабад» (11 очков), «Мерв» (9 очков) и «Копетдаг» (5 очков).