Туркменистан проведет 30-ю нефтегазовую конференцию OGT 2025

В Туркменистане открыта регистрация на 30-ю Международную конференцию и выставку «Нефть и газ Туркменистана — 2025». Мероприятие объединит национальные и международные нефтегазовые компании, экспертов и инвесторов для обсуждения развития энергетического сектора региона.

Конференция сосредоточится на привлечении прямых иностранных инвестиций и обзоре тенденций глобальной энергосистемы. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа после России, Ирана и Катара.

Основное внимание будет уделено освоению месторождения «Галкыныш» — крупнейшего в мире газового месторождения на суше с запасами 27,4 триллиона кубометров. В настоящее время там работают три завода мощностью 30 млрд кубометров газа в год.

Туркменистан поставляет более 30 млрд кубометров газа в год в Китай по Центрально-азиатской газопроводной системе. После завершения строительства четвертой линии объем поставок увеличится до 65 млрд кубометров.

На конференции также обсудят проект газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) протяженностью 1853 км, строительство которого началось в сентябре 2024 года.

Ожидается представление инвестиционных проектов по морским блокам на шельфе Каспийского моря, где уже работают международные компании ENI, Dragon Oil и Petronas а также обсуждение планов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов и развитие газохимических производств.

В Туркменистане правовую основу для инвестиций обеспечивают законы «Об углеводородных ресурсах», «Об иностранных инвестициях» и другие нормативные акты, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата.