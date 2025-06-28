Туркменистан принял участие во встрече регионального проекта «Единое здоровье»

Представители Туркменистана приняли участие в Региональном совещании мультистранового проекта «Обеспечение готовности к пандемиям и мерам реагирования на них на основе подхода Единое здоровье в Центральной Азии», которое состоялось 19-20 июня в онлайн-формате.

Проект финансируется в рамках гранта Пандемического Фонда. Страны-участницы проекта: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В совещании приняли участие представители ветеринарных служб, общественного здравоохранения и охраны окружающей среды стран Центральной Азии, а также представители Всемирного банка, ВОЗ, ФАО, ВОЗЖ (МЭБ), ЮНЕП и РЭЦЦА.

Во время 2-х дневного заседания были заслушаны доклады по секторам каждой из стран касательно хода реализации и выполненных мероприятий в рамках проекта.

От Министерства сельского хозяйства Туркменистана с докладом о ходе реализации, достигнутых результатах и выполненных мероприятий в рамках проекта выступил начальник отдела Международных и научных отношений Государственной ветеринарной службы, по совместительству национальный координатор проекта «Единое здоровье» Арслан Солтанмырадов. Также на совещании выступили представители министерств здравоохранения и медицинской промышленности и охраны окружающей среды Туркменистана. Об этом сообщается в пресс-релизе Государственной ветеринарной службы.

Совещание стало важным этапом в деле дальнейшего укрепления регионального партнёрства и продвижения принципов «Единого здоровья» как ключевого инструмента обеспечения стабильности и благополучия народов.