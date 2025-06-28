Состоялась церемония награждения лучших учителей начальных классов городов Ашхабад и Аркадаг

Торжественная церемония награждения лучших учителей начальных классов средних школ городов Ашхабад и Аркадаг состоялась в Министерстве образования Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», в торжественной атмосфере учителям были вручены почетные грамоты от Министерства образования Туркменистана, ценные подарки и букеты цветов в знак огромного признания их многолетнего и добросовестного труда.

В своем выступлении министр образования акцентировал внимание на задачах по расширению масштабов проводимой работы, направленной на изучение и распространение передового опыта в начальном образовании. В данной связи он дал поручения главному редактору научно-методического журнала «Билим» по дальнейшей популяризации ведущего педагогического опыта.

Мероприятие продолжилось в редакции научно-методического журнала «Билим» встречей за круглым столом, в ходе которой состоялись интересные и содержательные выступления педагогов, участники обменялись профессиональными мнениями и высказали конкретные предложения по размещению тематических статей в журнале, материалов, посвященных эффективным методам обучения и воспитания детей в школе.

В заключение встречи учителя заверили, что в самое ближайшее время они подготовят методические статьи по различным темам, широко отражающие их профессиональный опыт.

Работа, направленная на совершенствование педагогической деятельности и образовательного процесса в целом ведется в стране на постоянной основе. При этом особое внимание уделяется задачам по реализации Концепции совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года, внедрению в национальную систему образования показателей, соответствующих международным программам оценки качества образования PISA, TIMSS, PIRLIS и других международных образовательных программ, отмечает источник.