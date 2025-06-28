Посольство Туркменистана в Анкаре организовало возложение цветов к памятнику Махтумкули

Сегодня в Анкаре Посольство Туркменистана в Турецкой Республике провело церемонию возложения цветов к памятнику великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, установленному в живописном парке «Туркменистан» в центре города.

В мероприятии приняли участие представили международных организаций, дипломатических представительств, известные литераторы, общественные деятели, представители туркменской диаспоры, СМИ, а также обучающиеся в Анкаре туркменские студенты, сообщает пресс-служба посольства.

Посол Туркменистана в Турции М.Ишангулыев подчеркнул особую роль творчества великого туркменского поэта и мыслителя в развитии мировой литературы, а также проинформировал присутствующих о запланированных мероприятиях в рамках Международного года мира и доверия.

Как отмечали участники церемонии, мечты Махтумкули Фраги о свободной и счастливой жизни туркменского народа в суверенном государстве стали сегодня реальностью в результате дальновидной политики страны.