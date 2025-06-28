Неделя культуры Туркменистана в 2026 году пройдет в Балканском велаяте

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о проведении Недели культуры в Балканском велаяте с 22 по 27 июня 2026 года, сообщает TDH.

Мероприятие направлено на развитие отечественной культуры, обогащение национального искусства и литературы новыми произведениями, а также повышение профессионализма творческих деятелей. Неделя культуры традиционно приурочена ко Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

Согласно документу, образован организационный комитет по проведению мероприятия и утвержден его состав. Неделя культуры также призвана стимулировать творческих деятелей на создание новых произведений и совершенствовать работу средств массовой информации.

Подобные культурные недели регулярно проводятся в различных велаятах Туркменистана в рамках государственной политики по развитию национальной культуры и искусства.