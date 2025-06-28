Назначен ректор Международного университета промышленников и предпринимателей

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил назначение Хыдыргулы Кадырова ректором Международного университета промышленников и предпринимателей. Соответствующие постановления подписаны по решению Правления Союза промышленников и предпринимателей страны.

Как сообщает TDH, Кадыров освобожден от должности проректора по учебной работе Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана в связи с переходом на новую работу.

Проректором по учебной работе назначен Хандурды Хандурдыев, ранее занимавший аналогичную должность в Туркменском государственном институте экономики и управления. Проректором по научной работе стал Аймырат Мухаммедов, переведенный из Инженерно-технологического университета имени Огуз хана.

Международный университет промышленников и предпринимателей создается в рамках «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» для поддержки предпринимательского и делового секторов.

Прием студентов планируется начать с 2025-2026 учебного года. Учебные планы будут разработаны в соответствии с международными стандартами. Предусматривается привлечение иностранных преподавателей и специалистов для проведения занятий.

В настоящее время Министерство образования обеспечивает разработку устава и структуры университета, а также прохождение процедуры лицензирования и государственной аккредитации.