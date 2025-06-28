Корея передала книги туркменским образовательным учреждениям

26 июня посольство Республики Корея в Туркменистане передало учебную литературу по корейскому языку двум туркменским образовательным учреждениям.

Кафедра корейского языка Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади получила 55 книг и 2 книжных шкафа. Центр доступа к информации Туркменистана получил 66 книг по изучению корейского языка.

Переданные материалы предназначены для студентов различных уровней подготовки — от начального до продвинутого. Книги охватывают основные языковые навыки: устную речь, аудирование, письмо и чтение.

Церемонию передачи провела Че Минкёнг, второй секретарь Посольства Республики Корея в Туркменистане, в присутствии представителей получающих организаций.

Представители сторон отметили намерение продолжать сотрудничество в сфере образования и культурного обмена между двумя странами.