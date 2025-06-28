Государственный цирк Туркменистана приглашает на праздничное представление

Государственный цирк Туркменистана объявил о проведении большого циркового представления, которое состоится 29 июня в 18:00. Зрителей ожидает разнообразная программа с участием артистов.

В программе представления запланированы выступления различных цирковых коллективов, включая национальную группу конных игр «Галкыныш», артистическую группу «Туркменские джигиты», а также молодых исполнителей из национального циркового коллектива «Звезды Востока». Помимо выступлений артистов, зрители увидят номера с участием экзотических животных.

Билеты на мероприятие можно приобрести онлайн на сайте sirk.gov.tm.