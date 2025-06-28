В Туркменистане появится новый международный вуз

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил создание Международного университета промышленников и предпринимателей для подготовки кадров в рамках программы социально-экономического развития страны на 2022-2028 годы, сообщает TDH.

Согласно постановлению главы государства, одобрено решение Правления Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана об учреждении нового образовательного учреждения.

Министерству образования поручено обеспечить разработку устава и структуры университета, а также прохождение процедуры лицензирования и государственной аккредитации. Учебные планы будут подготовлены в соответствии с международными стандартами.

Прием студентов в Международный университет промышленников и предпринимателей планируется начать с 2025-2026 учебного года. Предусматривается привлечение иностранных преподавателей и специалистов для проведения занятий.

Создание университета направлено на поддержку предпринимательского и делового секторов в подготовке и переподготовке кадров с высшим образованием в эру «Возрождения новой эпохи могущественного государства».