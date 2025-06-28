В Туркменистане впервые зафиксировано потомство редчайшего каракала

Международная команда исследователей зафиксировала историческое открытие в области дикой природы Туркменистана. Фотоловушки, установленные в рамках совместного проекта Королевского зоологического общества Шотландии и туркменской организации Team Bars Turkmenistan, впервые запечатлели котенка каракала в бассейне Гарабогазгол.

Это открытие имеет особое значение сразу по нескольким причинам. Во-первых, оно подтверждает успешное размножение каракалов на территории Туркменистана, что говорит о благоприятных условиях для этого редкого вида. Во-вторых, место обнаружения стало самой северной точкой регистрации каракала в стране.

Каракал, известный своими характерными кисточками на ушах, считается одним из наиболее скрытных представителей семейства кошачьих. В Центральной Азии этот вид крайне редок, и его популяционный статус долгое время оставался загадкой для ученых. Хищник играет важную роль в экосистеме, охотясь на мелких млекопитающих и птиц, что делает его индикатором экологического благополучия региона.

Проект мониторинга, запущенный в середине 2024 года, охватывает ключевые территории, включая заповедник Капланкыр на границе с Узбекистаном и скалистые районы плато Устюрт.