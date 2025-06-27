Экс-вратарь сборной Туркменистана Кафанов покинул пост тренера вратарей «Ростова»

Бывший голкипер сборной Туркменистана Виталий Кафанов покинул должность тренера вратарей футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

65-летний специалист работал с голкиперами ростовской команды на протяжении нескольких лет. Одновременно с 2021 года Кафанов входит в тренерский штаб сборной России, где также занимает должность тренера вратарей.

«Виталий Витальевич – настоящий профессионал своего дела. Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории «Ростова»», – заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Руководитель ростовчан отметил, что с Кафановым клуб связывают теплые отношения, которые продолжатся и в будущем. «Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове»», – добавил Арутюнянц.

Кафанов большую часть игровой карьеры провел в ашхабадском «Колхозчи», дебютировав в официальных матчах в 23 года. Также защищал ворота саратовского «Сокола» и свердловского «Уралмаша», выступал за казахстанский «Кайрат» под руководством Курбана Бердыева.

Примечательно, что Кафанов успел поиграть за сборные двух стран. В 32 года он дебютировал за сборную Казахстана, а позже выступал и за национальную команду Туркменистана, где провел несколько матчей, включая товарищеские встречи с Ираном и официальные игры против Ливана в отборочном цикле чемпионата Азии.