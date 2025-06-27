Уроженец Ашхабада Гусев вошел в тренерский штаб Карпина в московском «Динамо»

Уроженец Ашхабада, бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев вошел в тренерский штаб нового главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Гусев родился 17 сентября 1977 года в Ашхабаде. Футбольную карьеру начал в семилетнем возрасте в родном городе, затем продолжил в молодежной команде московского «Динамо», откуда впоследствии пробился в основной состав.

Наиболее успешным периодом в карьере полузащитника стали годы выступления за ЦСКА, куда он перешел из «Динамо» в 2002 году вслед за Валерием Газзаевым. В составе «армейцев» Гусев завоевал три золотые медали чемпионата России, четыре Кубка страны и два Суперкубка. Главным достижением стала победа в Кубке УЕФА в 2005 году, когда ЦСКА обыграл португальский «Спортинг» в финале со счетом 3:1.

Карпин был назначен главным тренером «Динамо» на прошлой неделе, совмещая эту должность с работой в качестве наставника национальной сборной России. Ранее он возглавлял «Ростов», который покинул в феврале текущего года.

С мая Гусев исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения чешского специалиста Марцела Лички.