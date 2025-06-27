Туркменский языковой вуз и Канвонский университет подписали меморандум

25 июня, в формате видеоконференции был подписан Меморандум о взаимопонимании между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и Канвонским национальным университетом Республики Корея.

Документ предусматривает сотрудничество в области науки и образования между двумя учебными заведениями. Стороны договорились о реализации совместных образовательных и научных проектов, обмене опытом и материалами для повышения качества образовательных программ.

Меморандум также включает организацию академических обменов — стажировок для студентов, преподавателей и научных сотрудников обеих стран. Предусмотрено проведение программ повышения квалификации и совместных исследований.