Туркменистан предложил провести саммит прикаспийских стран

Туркменистан выступил с инициативой проведения саммита глав прикаспийских государств для обсуждения актуальных вопросов региона и активизации работы по обеспечению экологической безопасности Каспийского моря. Об этом сообщил МИД Туркменистана по итогам переговоров министра иностранных дел Рашида Мередова с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, на встрече особое внимание было уделено развитию пятистороннего взаимодействия в Каспийском регионе. Рашид Мередов подчеркнул необходимость слаженного взаимодействия прибрежных государств.

Стороны отметили важность завершения в кратчайшие сроки работы над проектами соглашений в данном направлении. Туркменистан и Россия договорились продолжать активный диалог по каспийской проблематике.

Лавров находился с официальным визитом в Ашхабаде 24-25 июня. Предыдущий раз глава МИД РФ посещал Туркменистан в 2022 году.