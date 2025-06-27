Туркменистан и МОМ договорились усилить координацию работы в чрезвычайных ситуациях

Сегодня в МИД Туркменистана прошла встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с региональным координатором Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии Серханом Актопраком. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Отмечалось, что в связи со сложившейся ситуацией в пространстве Ближнего Востока, Туркменистан проявил активность в деле политико-дипломатического урегулирования конфликта и решения гуманитарных вопросов. Действия страны в данной ситуации отражают приверженность обеспечению упорядоченной, безопасной и легальной миграции, что в свою очередь соответствует обязательствам в рамках Глобального договора о миграции.

Стороны договорились усилить координацию работы в чрезвычайных ситуациях.

Также был рассмотрен ход деятельности по Плану мероприятий на текущий год, в частности имплементация Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ГДМ), отмечает источник.