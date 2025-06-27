Товарооборот России и Туркменистана вырос более чем на 21% за первые три месяца

Товарооборот между Россией и Туркменистаном за первые три месяца 2025 года увеличился более чем на 21%, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Работаем над дальнейшим раскрытием масштабного потенциала торгово-экономического сотрудничества. Россия остается одним из крупнейших партнеров Туркменистана. Только за первые три месяца этого года товарооборот вырос более, чем на 21%», – отметил Лавров, выступая перед сотрудниками внешнеполитического ведомства Туркменистана и преподавателями и студентами Института международных отношений МИД Туркменистана.

Глава МИД России подчеркнул, что это не предел, учитывая потенциал экономик двух стран.