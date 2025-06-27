Посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн завершает свою дипломатическую миссию в стране

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэн завершает свою дипломатическую миссию в стране.

По этому случаю сегодня прошла его встреча с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В беседе стороны затронули вопросы развития связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечено успешное взаимодействие Туркменистана и Китая в рамках международных организаций, в частности ООН.

Р.Мередов выразил признательность послу за его личный вклад в укрепление двусторонних связей и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Ц.Найчэн искренне поблагодарил туркменскую сторону за всестороннюю поддержку и содействие в осуществлении его дипломатической миссии, сообщает МИД Туркменистана.