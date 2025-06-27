В России запустили мобильное приложение ruID для упрощения въезда иностранных граждан

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило мобильное приложение ruID, предназначенное для иностранных граждан. Приложение позволяет подавать заявления на въезд в Россию и получать государственные услуги на территории страны, сообщает РИА Новости.

Приложение доступно для скачивания в магазинах RuStore, Google Play, AppGallery и App Store. Интерфейс поддерживает семь языков: английский, армянский, казахский, киргизский, русский, таджикский и узбекский. В дальнейшем перечень предоставляемых услуг планируется расширить.

При пересечении границы данные из заявления о въезде проверяются пограничными службами. На их основе формируется цифровой профиль иностранного гражданина, создается СНИЛС и стандартная учетная запись портала «Госуслуги». Эти документы в дальнейшем потребуются при оформлении российской SIM-карты.

Для подачи заявления о безвизовом въезде иностранному гражданину необходимо зарегистрироваться в ruID через электронную почту. Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию требуется указать цель поездки и персональные данные. В исключительных случаях уведомить о визите можно за четыре часа до пересечения границы.

Процедура включает фотографирование пользователя, фото документа, удостоверяющего личность, запись голоса и последующую проверку предоставленных данных.

От подачи заявления освобождены граждане Беларуси, дети до шести лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России. Также исключение действует для сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.

С 1 декабря 2024 года в России проводится эксперимент по сдаче биометрических данных иностранцами при пересечении границы. Первый этап реализуется в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский», а также в автопункте пропуска «Маштаково» Оренбургской области. Иностранные граждане предоставляют фотографии лица и отпечатки пальцев.

Второй этап начнется 30 июня 2025 года, когда биометрический режим будет действовать во всех пунктах пропуска через государственную границу России.