В МИД Туркменистана прошла встреча с новым исполнительным директором РЭЦЦА

Сегодня в МИД Туркменистана прошла встреча заместителя министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой с новым исполнительным директором Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Батыром Мамедовым.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны рассмотрели вопросы взаимодействия, в частности, усилия стран ЦА в борьбе с негативными последствиями изменения климата, международные инициативы Туркменистана в области охраны окружающей среды, а также вопросы реализации совместных проектов.

Отмечено, что ратифицировав Рамочную Конвенцию по изменению климата ООН, Киотский протокол и Парижское соглашение, Туркменистан выполняет все взятые на себя обязательства.

Также была обсуждена активная работа Проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане, деятельность которого нацелена на содействие развитию регионального диалога между представителями природоохранных и водных ведомств стран региона.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии взаимовыгодных связей, отмечает источник.