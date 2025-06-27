В Ашхабаде состоялся круглый стол «Здоровье общества — залог мира и процветания»

Сегодня в отеле «Арчабиль» в Ашхабаде состоялся круглый стол на тему «Здоровье общества — залог мира и процветания», организованный при поддержке Правительства Туркменистана и Программы Европейского Союза по борьбе с наркотиками в Центральной Азии (CADAP) по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Встреча объединила представителей ключевых государственных учреждений Туркменистана, гражданского общества и международных организаций с целью обсуждения подходов к профилактике потребления психоактивных веществ, усилению межведомственного сотрудничества и расширению возможностей молодёжи.

В своих выступлениях национальный координатор CADAP в Туркменистане и программный менеджер Делегации ЕС в Туркменистане подчеркнули значимость даты и важность коллективных усилий в построении общества, где здоровье, доверие и партнёрство являются основами мира и процветания.

Также в ходе встречи прозвучали выступления представителей Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также Министерства образования Туркменистана:

МВД Туркменистана представило инициативы по созданию безопасной среды и вовлечению молодёжи в профилактическую деятельность. Особо отмечено участие сотрудников ведомства в международных программах, включая стажировки в Европейском агентстве по наркотикам.

Министерство здравоохранения поделилось опытом в раннем выявлении и лечении зависимостей, а также развитием межведомственного сотрудничества в рамках 7-й фазы программы CADAP.

Министерство образования представило подходы к формированию устойчивости у молодёжи через образовательные программы, развитие жизненных навыков и международный обмен.

В рамках обсуждения участники отметили феноменальный успех Туркменистана в борьбе с потреблением психоактивных веществ, подчеркнув важную роль государственной стратегии. Также обсуждались дальнейшие шаги по усилению межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.

Особое внимание было уделено предстоящему Региональному молодёжному форуму, запланированному к проведению в сентябре по инициативе Министерства образования Туркменистана и при поддержке CADAP. Форум станет платформой для диалога, обмена опытом и продвижения культуры здоровья и мира среди молодёжи Центральной Азии. Он приурочен к Международному году мира и доверия, а также к 30-летию статуса постоянного нейтралитета Туркменистана.