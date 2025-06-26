Яркие события третьего дня Недели культуры-2025 в Туркменистане

Мероприятия третьего дня Недели культуры–2025 в Туркменистане были пронизаны духом Международного года мира и доверия, ознаменованного 30-летием постоянного нейтралитета страны.

Третий день творческой акции начался в Центральной библиотеке этрапа Ак бугдай с методической конференции, объединившей работников библиотек страны, сообщает ТДХ. В числе обсуждаемых вопросов – ход выполнения задач, определённых в Государственной программе развития библиотечной сферы Туркменистана на 2025–2029 годы.Особое внимание уделено вопросам цифровизации библиотек и создания единой информационной среды.

Затем мероприятия продолжились во Дворце культуры имени Мяликгулы Бердымухамедова в посёлке Ызгант Геоктепинского этрапа, где состоялась конференция, собравшая представителей СМИ со всех уголков страны. Акцент был сделан на значении средств массовой информации в укреплении мира, формировании атмосферы доверия как внутри страны, так и на международной арене.

Вечером в городе Анау, являвшемся в 2024 году культурной столицей тюркского мира, состоялся праздничный концерт с участием деятелей культуры и мастеров искусств из Балканского и Дашогузского велаятов.

В Туркменском национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в это время состоялся показ оперы «Шасенем-Гарып». Пьеса, основанная на народном дестане, рассказывает о непреходящих общечеловеческих ценностях: чести и долге, любви и дружбе, нравственной чистоте и достоинстве человека.