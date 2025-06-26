Туркменистан и Россия подготовят соглашение о создании совместного университета

Межправительственное соглашение о создании туркмено-российского университета будет подготовлено в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений МИД страны.

«В ближайшей перспективе планируем реализовать масштабный проект создания российско-туркменского университета. Сегодня мы с моим коллегой и другом главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым обсуждали ход подготовки межправительственного соглашения по этому вопросу», – сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил особое место гуманитарного сотрудничества в партнерстве двух стран. «Мы высоко ценим уважительные, заинтересованные отношения в Туркменистане к русскому языку, литературе, русской культуре. Большой популярностью пользуется русский драматический театр в Ашхабаде. Успешно функционирует совместная российско-туркменская школа имени Пушкина», – подчеркнул министр.

По его словам, русский язык широко изучается в образовательных учреждениях Туркменистана. «В России туркменский язык преподают в университетах и в специальной школе в Астраханской области, где компактно проживает туркменская диаспора», – добавил Лавров.