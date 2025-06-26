Телеканал Balkan Trip TV готовит сюжет о ювелирном искусстве Туркменистана

Представители сербского телеканала Balkan Trip TV и российской кинокомпании «Вечный зов» побывали в Государственной академии художеств Туркменистана в ходе работы над телесюжетом, посвящённом ювелирному искусству туркменского народа и богатому культурному наследию страны.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», здесь зарубежные гости сосредоточились на изучении тонкостей искусства зергеров-ювелиров.

В музее арт-центра Академии прошла беседа о художественных особенностях туркменского ювелирного искусства, уникальных способах изготовления украшений, использовании различных проб металлов, инструментов и материалов.

Кульминацией встречи стал практический мастер-класс в учебном зале ювелирного искусства. Гости узнали о различных видах национальных женских украшений, таких как «гульяка» (круглая нагрудная брошь), «тумар» (нагрудный оберег), «билезик» (традиционные парные браслеты) и их культурном значении.

Телеканал Balkan Trip TV известен своими развлекательными и образовательными программами о природе, истории и культуре различных народов. Данный проект направлен на то, чтобы показать всему миру уникальность туркменского ювелирного искусства и богатое культурное наследие Туркменистана, отмечает источник.