Состоялось заседание Национального координационного комитета DARYA-Туркменистан

Вчера в онлайн-формате прошло заседание Национального координационного комитета DARYA-Туркменистан. Встреча была организована Европейским фондом образования (ЕФО) в сотрудничестве с Министерством образования Туркменистана и при участии ключевых национальных и международных партнёров.

DARYA — региональная программа Европейского Союза, направленная на поддержку устойчивого и ориентированного на рынок труда развития навыков среди молодёжи стран Центральной Азии.

Основной темой заседания стали достигнутые результаты, текущие вызовы и дальнейшие шаги в реализации инициатив проекта.

В ходе встречи была проведена презентация национальных достижений и историй успеха, включая опыт Туркменистана в реализации методики SCAFFOLD и развитии системы квалификаций.

Одна из сессий была посвящена Дорожной карте DARYA и предстоящему заседанию Регионального координационного комитета (RSC), сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.