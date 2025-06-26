«Свеза» получила евразийский патент на нейросетевую технологию контроля дефектов древесины

Лесопромышленная группа «Свеза» получила Евразийский патент на разработку «Способ определения и классификации дефектов древесного материала».

Технология на основе нейросетей и машинного зрения выявляет дефекты плитных материалов с точностью свыше 90% в режиме реального времени, об этом сообщается на сайте компании.

Патент действует в девяти странах Евразии: России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.