«Свеза» получила евразийский патент на нейросетевую технологию контроля дефектов древесины
Лесопромышленная группа «Свеза» получила Евразийский патент на разработку «Способ определения и классификации дефектов древесного материала».
Технология на основе нейросетей и машинного зрения выявляет дефекты плитных материалов с точностью свыше 90% в режиме реального времени, об этом сообщается на сайте компании.
Патент действует в девяти странах Евразии: России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
«Евразийский патент — это стратегическое преимущество для всей группы. Мы планируем использовать его для расширения бизнеса на рынки Евразии», — отметил Виктор Тихонов, директор костромского комбината «Свеза».