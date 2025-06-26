Сборная Туркменистана по пара пауэрлифтингу успешно выступила на Кубке мира в Пекине
Туркменские спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по пара пауэрлифтингу, который проходил с 22 по 25 июня в Пекине, Китай.
По итогам турнира сборная Туркменистана, продемонстрировав высокий уровень подготовки, волю к победе и спортивное мастерство, завоевала шесть серебряных и одну бронзовую медаль.
В состав сборной, выступившей под эгидой Национального паралимпийского комитета Туркменистана, вошли спортсмены:
- Сергей Меладзе
- Маягозель Экеева
- Мекан Агалыков
- Ишкувват Чарыев
- Байрамгельды Сапаров
- Мухаммет Ходжаев
Главный тренер сборной — Тахир Шороханов.
Кубок мира по пара пауэрлифтингу является обязательным квалификационным турниром для Паралимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года (LA2028). В этой связи достижения туркменской сборной — важный шаг на пути к квалификации на Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе.