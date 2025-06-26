Принц Уильям хочет изменить коронацию: отказ от традиционной короны

Наследник британского престола принц Уильям рассматривает возможность отказа от некоторых устаревших элементов церемонии коронации, включая массивную корону, сообщает Daily Mirror со ссылкой на осведомленные источники.

Хотя речи об отречении от трона не идет, будущий монарх намерен сделать ритуал более современным и символически объединяющим для Великобритании и стран Содружества.

По данным издания, принцу Уильяму не по душе излишняя помпезность, ассоциирующаяся с «диснеевскими» образами. Вместо этого он стремится к обновлению монархии, приблизив ее к реалиям XXI века. Ожидается, что изменения могут коснуться не только регалий, но и других аспектов церемонии, чтобы подчеркнуть ее актуальность для современного общества.