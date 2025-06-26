Президент Туркменистана принял главу МИД России Сергея Лаврова

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства, сообщает TDH. Глава туркменского государства передал российскому дипломату теплые приветствия президенту Владимиру Путину и выразил уверенность в том, что визит послужит укреплению туркмено-российских отношений.

Во время переговоров глава государства подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Туркменистана, а двустороннее сотрудничество носит долгосрочный характер и строится на принципах равноправия, доверия и взаимного уважения. Стороны отметили, что межгосударственные отношения опираются на богатый исторический опыт взаимодействия и прочные узы дружбы.

В ходе обмена мнениями о текущем состоянии и перспективах партнерства была отмечена динамика развития политического диалога между странами. Особое внимание уделено многоплановым контактам по линии министерств и ведомств двух государств, межпарламентскому сотрудничеству и регулярным консультациям между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и России.