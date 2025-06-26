Главы МИД Туркменистана и России подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД России Сергей Лавров подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2025-2026 годы. Церемония подписания прошла в Ашхабаде.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров 24-25 июня совершил визит в столицу Туркменистана. Программа его пребывания включала переговоры с Президентом Сердаром Бердымухамедовым и главой МИД Рашидом Мередовым.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел РФ возложил цветы к памятнику «Вечная слава» в мемориальном комплексе «Народная память».