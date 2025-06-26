Вашингтон назначил нового заместителя посла в Москве с опытом работы в Туркменистане

Государственный департамент США назначил на должность заместителя посла в России опытного дипломата Дугласа Дайкхауса, который ранее работал в ряде стран, включая Туркменистан, пишет ТАСС.

Как сообщило посольство США в Москве в своем Telegram-канале, новый заместитель главы дипмиссии обладает более чем 25-летним опытом работы в дипломатической службе. До назначения в российскую столицу Дайкхаус занимал должность первого заместителя директора Бюро эксплуатации зарубежных зданий Госдепартамента США, а также руководящие позиции в Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии.

Послужной список нового заместителя посла включает работу в различных регионах мира. Дайкхаус имеет дипломатический опыт в Афганистане, Венгрии, Мексике, Хорватии и Туркменистане. Особенно отмечается его глубокое знание России и Восточной Европы.

В посольстве подчеркнули значимость назначения Дайкхауса именно в настоящий момент, охарактеризовав его как «важный период в отношениях между США и Россией».